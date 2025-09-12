Bajo el nombre Grace for the World, la plaza de San Pedro, en El Vaticano, se transformará este sábado, 13 de setiembre, en un escenario sin precedentes que reunirá a destacados artistas internacionales, en un espectáculo gratuito y abierto al público.

El evento, que comenzará a las 13:00 horas (hora local), contará con acceso libre para fieles, turistas y asistentes que se encuentren en Roma, convirtiéndose en uno de los mayores encuentros culturales y espirituales organizados en la Santa Sede.

Entre los artistas confirmados resalta la participación de la colombiana Karol G, quien hará historia como la primera intérprete latinoamericana en cantar frente al papa en la plaza de San Pedro. La artista compartirá escenario con Andrea Bocelli en una versión especial del tema “Vivo por ella”.

La lista de invitados incluye también a John Legend, Jennifer Hudson, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, Eclipse (grupo de K-pop) y el coro de gospel Voices of Fire, además de un coro internacional compuesto por 250 voces, entre ellas, el de la Diócesis de Roma.

CÓMO VERLO

Para quienes no puedan asistir en persona, el concierto será transmitido en vivo a través de Disney+, Hulu y ABC News Live, con lo cual se espera alcanzar a millones de espectadores en todo el mundo.

ESPECTÁCULO EN EL AIRE

La producción técnica correrá por cuenta de Nova Sky Stories, que desplegará más de 3,000 drones para iluminar el cielo del Vaticano con símbolos inspirados en la Capilla Sixtina, ofreciendo un espectáculo visual que complementará las presentaciones musicales.

Este magno concierto marcará el cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, una cumbre que durante dos días ha reunido en Roma a líderes internacionales, activistas y premios Nobel, con el objetivo de reflexionar sobre los grandes desafíos de la humanidad, como las guerras, la pobreza, la soledad, la crisis ambiental y la ética tecnológica.

