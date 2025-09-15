Karol G deslumbra en el Vaticano junto a Andrea Bocelli en un concierto único que reunió música y mensaje de fraternidad humana. La artista colombiana debutó en el escenario del “Grace of the World”, donde sorprendió con su interpretación de “Mientras me curo del cora”, mientras miles de asistentes celebraban su participación.

El sumo pontífice envió su saludo a los artistas, y Karol G agradeció el cariño recibido en la Ciudad del Vaticano, donde su presencia marcó un hecho histórico para la música latina. La cantante lució un vestido largo con diamantes y un peinado elegante, logrando que su estilo sobrio generara tantos comentarios como su voz, lo que refuerza el impacto cultural de su actuación.

