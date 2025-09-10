Kate Candela, exintegrante de Son Tentación, expresó su malestar con Paula Arias, por mostrarse indiferente tras dar a conocer que no la indemnización por su tiempo de servicios con la orquesta de salsa.

En entrevista a Trome, la cantante aclaró que no tiene problemas personales con la líder de la agrupación femenina, pero sí reprocha el comportamiento que tuvo cuando le consultaron sobre la deuda.

“En lo único en que tiene razón es en que no estamos peleadas, pero pienso que más bien debería proyectarse en no fallarles a las personas que realmente le dan su corazón a su orquesta”, sostuvo.

Además, Kate Candela confirmó que espera recibir el dinero que le corresponde y adelantó que evalúa la vía judicial: “Yo sí quisiera mi dinero. Me estoy informando para ver qué es lo que procede. Quizá si su respuesta hubiera sido diferente, se conversa, pero ver su posición me quita esa pena y me genera rabia. Nos ha dicho mentirosas”.

La exintegrante de Son Tentación también se mostró sorprendida al conocer que Angie Chávez denunció una situación similar. “No sabía, pensé que era yo nada más porque fui la única que renunció notarialmente”, declaró.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO