La candidata presidencial del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori afirmó que en un eventual gobierno de su partido se tomarán todas las medidas necesarias para capturar a Vladimir Cerrón, quien tiene una orden de captura vigente.

La lideresa declaró durante su cierre de mitin en la región Junín, donde se reunió con simpatizantes y pobladores.

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre Vladimir Cerrón?

Durante el recorrido, se le consultó a Fujimori sobre la situación de Cerrón, exgobernador de Junín, y señaló que durante el gobierno de Dina Boluarte, la exmandataria lo ayudó a escapar.

Ante esta situación, se preguntó si finalmente se capturará al líder de Perú Libre en un eventual gobierno de Fuerza Popular, por lo que Fujimori sostuvo que se realizará todas las medidas necesarias para que se ejecute.