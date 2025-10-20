Keiko Fujimori no niega ni confirma si postulará a las presidenciales del 2026, pero mantiene un discurso activo frente al panorama político. Durante una intervención pública, la lideresa de Fuerza Popular pidió promover “un lenguaje con tolerancia y respeto”, subrayando que el país necesita diálogo en momentos de alta polarización. La ex candidata sostuvo que los peruanos exigen seguridad y aseguró que su partido participará en los próximos comicios, aunque evitó precisar si encabezará la lista.

Sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional, Keiko Fujimori afirmó que su alcance dependerá del criterio fiscal en cada caso. Asimismo, descartó presentar denuncias contra los fiscales que la investigan, alegando que su enfoque está en fortalecer la institucionalidad. Con estas declaraciones, la política reafirma su presencia en el debate nacional sin definir aún su futuro electoral.

