El escenario judicial de Keiko Fujimori dio un giro trascendental luego de que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aplicara la Ley 32130, norma recientemente aprobada por el Congreso que establece límites temporales a las medidas de coerción. El juez Wilson. B Gálvez determinó que la excandidata presidencial quede bajo régimen de comparecencia simple en el marco del caso “cocteles”, dejando sin efecto todas las restricciones que mantenía desde hace tres años.

Esta decisión judicial, que marca un hito en el prolongado proceso, significa que la lideresa de Fuerza Popular ahora solo deberá acudir a las citaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial sin mayores condicionamientos, eliminando las reglas de conducta que limitaban sus actividades.

