La candidata presidencial Keiko Fujimori negó rotundamente las afirmaciones sobre un supuesto gobierno desde el Congreso y sostuvo que nunca ha ejercido la presidencia del país.

Esto en respuesta a los cuestionamientos que recibio por su rol durante el mandato de la expresidenta, Dina Boluarte.

Además, la lideresa de Fuerza Popular reconoció que el antivoto “todavía sigue por los niveles de los 40%”, una cifra que refleja el rechazo electoral hacia su figura.

Fujimori Higuchi admitió que su agrupación ha tenido “una representación importante en el Congreso”, pero diferenció esa situación de ejercer el poder ejecutivo.

¿Qué dice Keiko del resultado de las encuestas?

Keiko Fujimori calificó su situación en las encuestas de cara a la segunda vuelta como un “empate” debido al margen de error de dos puntos.

La candidata a la presidencia señaló que las cifras de indecisos y voto en blanco o viciado siguen siendo “bastante altas”.

El rol de Fuerza Popular durante el gobierno de Dina Boluarte

La candidata fue consultada específicamente sobre cómo calificaría el desempeño de su bancada durante los últimos cinco años, tras reiterar que no ha gobernado desde el Parlamento.

Fujimori respondió que la presidenta Dina Boluarte llegó al poder por mandato constitucional como vicepresidenta de Pedro Castillo, no por designación de su partido.

La lideresa de Fuerza Popular recordó que su partido solicitó en dos ocasiones el adelanto de elecciones durante la crisis política. “Fuerza Popular pidió no una, sino dos veces el adelanto de elecciones porque entendíamos que había una crisis política terrible”, enfatizó la también excongresista.

Acciones de la bancada fujimorista

Fujimori detalló que Fuerza Popular censuró a dos ministros del Interior durante la gestión de Boluarte. La candidata precisó que su partido cuenta actualmente con 20 congresistas y que en varias acciones parlamentarias “Esa es la fuerza del partido, y nos quedamos solos””.