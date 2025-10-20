Keiko Fujimori se pronunció tras el fallo del TC que archivó el caso Cócteles, agradeciendo a su equipo legal encabezado por la abogada Giuliana Loza, quien defendió lo que calificó como “principios” ante acusaciones que consideró injustas. La expresidenta del Congreso afirmó que este resultado judicial establece que en el Perú nadie debe ser condenado por prejuicios o conveniencia política, al tiempo que advirtió que se avecinan nuevas investigaciones durante el proceso electoral. Señaló que estas prácticas perjudican la democracia y desvían recursos que deberían destinarse a proteger a víctimas de delitos comunes.

Vea también: Los Olivos: Extorsionadores disparan diez balazos contra agencia de viajes por cobro de cupo

En su discurso, Fujimori hizo un llamado a convivir en democracia y competir sin “exterminar” al contrincante, subrayando que la justicia no debe tener “camiseta” política. Agradeció especialmente el apoyo de su familia y de quienes, según dijo, perdieron salud y trabajo durante este proceso, afirmando que su sufrimiento no ha sido en vano. La líder de Fuerza Popular concluyó su mensaje expresando su fe en Dios y su amor por el Perú, instando a reflexionar sobre este día como un punto de inflexión para la justicia peruana.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO