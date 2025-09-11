Kenji Fujimori se lanza como entrevistador a través de la plataforma Kick, un hecho que marca su reingreso al debate público pese a haber anunciado su alejamiento de la política. El también excongresista reveló su nuevo proyecto mediante un enigmático video, donde junto a otras figuras confirma la cita para este martes a las 8 de la noche. Esta decisión se da en un contexto electoral crucial, lo que sugiere que su espacio buscará analizar el proceso desde una nueva trinchera.

Vea también: Peruana sobrevive a la violencia extrema desatada por la ‘Generación Z’ en Nepal: “Es un milagro que este viva”

La iniciativa confirma que su rol ya no será el de un actor partidario, sino el de un conductor que promete entrevistar a personajes políticos. El anuncio, cargado de un tono misterioso y referencias al “balcón”, genera expectativa sobre el formato y los invitados. Este movimiento estratégico amplía su presencia digital, que ya tenía en YouTube, buscando capitalizar su nombre en un año marcado por la coyuntura electoral y el recuerdo de su padre.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO