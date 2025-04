Kevin Borjas no buscaba ganar por nocaut o sumisión. Su objetivo era castigar a Ronaldo Rodríguez, también conocido como ‘Lazy Boys’, y hacerle pagar por cada una de sus provocaciones, luego de que el mexicano insistiera en varias ocasiones en que no lo conocía.

El evento de UFC del sábado pasado en Ciudad de México dejó muchas historias, entre ellas la derrota de ‘Lazy Boy’, su primera desde que ingresó a la promotora y la primera desde el año 2020.

Fiel a su estilo provocador, Rodríguez aseguró que no sabía nada de Borjas, ni siquiera su nombre, y prometió que lo finalizaría. Sin embargo, la realidad fue muy distinta: no logró dar el peso, recibió una multa del 20% de su bolsa, sufrió dos ‘knockdowns’ y terminó perdiendo el combate.

Kevin Borjas tenía un objetivo claro: hacerlo sufrir durante los tres asaltos y demostrar quién era el más fuerte en el octágono. “Desde que empezó a decir esas cosas, mi plan fue ese. Si el nocaut llegaba, bien, pero si la pelea se alargaba hasta el final, no tenía problema, lo importante era hacerle daño”, confesó el artista marcial peruano.

El peleador peruano también expresó su molestia por las declaraciones de Ronaldo Rodríguez. “Dijo que me daría el 20% de su bolsa porque lo iba a necesitar cuando me botaran de la UFC, que no sabía quién era yo ni mi apellido. Eso me fastidió mucho y sacó mi lado callejero, de barrio”, comentó.

Borjas explicó que no es de los que habla demasiado antes de una pelea, ya que prefiere enfocarse en entrenar y demostrar su nivel en la jaula. Por ello, evitó entrar en polémicas con su rival antes del combate.

“Soy un atleta, sé que este deporte es duro, pero la situación que viví no se la deseo a nadie. Prefiero mantenerme callado, hacer mi trabajo y listo, pero tampoco se trata de permitir que te humillen. Para mí fue una falta de respeto. No soy un payaso para que se rían de mí, y eso fue lo que me molestó y motivó”, concluyó.

