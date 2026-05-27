La influencer y exchica reality Korina Rivadeneyra causó asombro en la farándula nacional al confesar que tuvo frente a frente a la brasileña Paloma Fiuza luego de los comentarios emitidos sobre su entorno con Mario Hart. Dejando en claro que no guarda resentimientos ni incomodidades debido al gran cariño que le profesa a su excompañera, la modelo relató el divertido y directo reclamo que le planteó apenas la vio en un evento.

“También en estos días me la encontré y le dije: ‘¿conque estás enamorada?’ Y ella se mató de risa y hemos jugado acerca de eso, así que… tranquilo, por favor”, detalló Arizaga con una amplia sonrisa sobre el desenlace de la anécdota.

A pesar de la naturalidad con la que tomó este suceso, la venezolana precisó que, de mutuo acuerdo con su cónyuge, han establecido una política estricta de confidencialidad para blindar su intimidad familiar de cualquier polémica ajena en las pantallas de espectáculos.

A sabiendas de que su postura evasiva genera frustración en la prensa, Korina ratificó que no variará su discurso independientemente de la insistencia de las preguntas: “Mario y yo hemos decidido no hablar sobre el tema, entonces yo sé que es fastidioso para ustedes, pero es… más que nada para proteger a la familia. Entonces ahorita vamos a mantener todo muy hermético, así que por más preguntas que hagan, yo voy a repetir exactamente lo mismo”, sentenció.

¿Qué dijo Paloma Fiuza sobre sus sentimientos hacia Mario Hart?

La raíz del polémico intercambio surgió a raíz de unas sorpresivas declaraciones de Paloma Fiuza, quien en un podcast admitió haber experimentado una fuerte atracción hacia el piloto. No obstante, sus confesiones encendieron las alertas de la prensa por la posibilidad de desatar tensiones en el matrimonio de Hart; un panorama que fue disipado por la propia Korina, quien reafirmó su aprecio incondicional hacia la brasileña.