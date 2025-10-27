Korina Rivadeneira alarmó a sus seguidores al revelar que desde hace cinco meses viene enfrentando un duro proceso de salud. La actriz contó que fue diagnosticada con alopecia por estrés emocional, enfermedad que la llevó a perder gran parte de su cabello y a atravesar una etapa de profunda angustia.

“Hace cinco meses empezó esta tortura. No solamente estaba perdiendo un montón de pelo, sino también la calma. Estaba trabajando muchísimo, dormía poco o nada y, constantemente, durante el día me invadían pensamientos que me saboteaban”, contó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Rivadeneira explicó que la caída del cabello fue tan agresiva que comenzó a temer quedarse calva. “El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos”, confesó.

Su diagnostico y tratamiento

Al acudir a una especialista, la venezolana recibió el diagnóstico y comenzó un tratamiento intensivo. “Lo que tenía era una alopecia por estrés emocional. Me dijo que el pelo se me iba a caer por unos meses de forma agresiva y es así como funciona eso”, comentó.

Korina indicó que siguió distintas terapias para frenar la caída capilar. “Tratamientos, spray, pastillas, tratamiento de mesoterapia, tratamiento de vitaminas, proteínas… Todo dio sus frutos. Ya no se me cae el pelo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, emociones y pedir ayuda cuando lo necesito”, detalló en su mensaje.

Reflexiona sobre su salud emocional

La actriz aprovechó el testimonio para reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental. “No puede ser que me haya cerrado, bloqueado. Cuando estoy con mis hijos los disfruto y me hacen feliz; cuando no, es como que me cierro, y eso no está bien”, reconoció.

Finalmente, Korina envió un mensaje de apoyo a quienes atraviesan cuadros similares. “Cuando dejas que te saboteen todas estas ideas y pensamientos negativos, salir de ahí es muy difícil. Hay muchas personas que pasan por esto y saben de lo que estoy hablando. No tengas miedo de buscar ayuda profesional, porque, de verdad, todo vuelve a la normalidad, y hasta mejor”, concluyó.

