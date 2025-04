La derrota del Milán ante el Napoli el pasado domingo dejó consecuencias en el equipo ‘rossonero’. No solo se alejó de los puestos de competiciones europeas, ubicándose noveno con 47 puntos, sino que también generó tensiones entre sus jugadores. Kyle Walker le recriminó a João Félix por no soltar el balón, un momento que fue captado por las cámaras de televisión.

“Solo pasa el balón. Nadie aquí es Messi. Pasa el balón”, le dijo el lateral inglés al mediapunta portugués mientras se dirigían al vestuario en el entretiempo con un 2 a 0 en contra. Sin embargo, Félix tuvo poco tiempo para corregir su actitud, ya que fue sustituido a los 10 minutos del segundo tiempo por el nigeriano Samu Chukwueze.

El Milán está teniendo una temporada decepcionante. Actualmente, es noveno en la Serie A, a cinco puntos del sexto puesto que otorga un cupo para la próxima Conference League, y quedó eliminado sorpresivamente de la Champions League en los playoffs ante el Feyenoord.

Su única esperanza de título es la ‘Coppa Italia’, donde enfrentará al Inter en semifinales. El partido de ida se jugará este miércoles a las 4 p.m, mientras que la vuelta será el 23 de abril. En el ‘neroazurro’ no estará presente Lautaro Martínez para el primer encuentro.

🗣️ Kyle Walker to Joao Félix:



"Just pass the ball. We are not Messi, no one here is Messi."



pic.twitter.com/2s2QxzkWjP