Un macabro crimen estremeció al distrito de Breña luego de que la Policía encontrara el cadáver de Alexander Valverde Laines dentro de la maletera de un vehículo estacionado en la vía pública. El hallazgo se produjo tras la denuncia de vecinos, quienes alertaron sobre un fuerte olor que salía del automóvil.

La responsable, identificada como Keily Arimar Aguilera Meneses (42), confesó haber acabado con la vida de su esposo durante una discusión. La mujer intentó ocultar el cuerpo primero debajo de su cama durante nueve días y luego lo trasladó a la cajuela del carro, donde finalmente fue hallado en estado de descomposición.

“Maté a mi esposo porque estábamos discutiendo”, admitió la venezolana tras ser confrontada por las autoridades, quienes además verificaron que la víctima presentaba signos de violencia, estaba maniatada y tenía manchas de sangre provocadas, aparentemente, por un objeto cortopunzante.

La cronología del crimen

Según la versión de la propia Aguilera, el asesinato ocurrió el 21 de septiembre, tras una fuerte discusión en el hogar familiar. Desde entonces, ocultó el cuerpo bajo su cama hasta el 29 de ese mes, día en que decidió trasladarlo a la maletera del vehículo de la víctima.

La madre del fallecido señaló que su hijo le había dejado el auto estacionado frente a su casa antes de salir de Lima de vacaciones. Sin embargo, fue la nuera quien se lo llevó, asegurando que lo trasladaría a un taller mecánico. La pareja llevaba 20 años de relación y tenía tres hijos, solo el último sería de ambos.

