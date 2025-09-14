La comisaría de Chacra ríos se convierte en el escenario más surreal cuando la agente Cinthia confiesa que casi acepta 50 mil soles de un anciano para ir a un hotel, una confesión que su compañera juzga con dureza pero que queda interrumpida por la llegada del comandante, quien resulta ser el nieto del viejo en cuestión, poniendo a Cinthia en una situación tan incómoda que inventa una salida rápida a un “operativo”. El caos escala cuando llega Pedro Chico Cuba, manager de “La Caro Band”, pidiendo seguridad para el concierto de aniversario del grupo, pero la negociación se tuerce cuando el comandante, fanático del grupo, condiciona el permiso a conocer a las cantantes en persona, un trueque absurdo que abre la puerta a un malentendido aún mayor.

De la nada, aparecen dos grupos más clamando ser los verdaderos “La Caro Band”: “La Caro Gajo” y “La Baratovan”, cada uno con su propio manager histriónico y sus integrantes que se insultan y acusan de impostoras en medio de la comisaría, llegando al punto de revelar que una de las “Marta” le cerró las juntas a otra y hubo un engaño con “el número uno”. Para resolver el entuerto, el comandante ordena que cada grupo demuestre su talento cantando a capela, una decisión que resulta en interpretaciones desafinadas de “Acabo de renunciar” y movimientos de cadera cuestionables, llevando la situación a un climax de ridiculez donde el comandante declara ganadoras a las que “huelen a rosas” y “son ardientes como las cubanas”, cerrando el caso con una decisión tan arbitraria como hilarante.

