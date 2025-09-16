La ‘Chama’ Alexandra Méndez dejó por los suelos al esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, al revelar que “me mandaba mensajes a Instagram”. La exguerrera expuso el extraño comportamiento que habría tenido el marido de la exreina de belleza, quien le escribió “como si me conociera”. Méndez confesó sentirse extrañada por la actitud de Salcedo, quien además de enviarle mensajes que luego borraba, reaccionaba a todas sus historias.

Vea también: Magaly responde con todo a Tula Rodríguez por creer a ciegas en Maju Mantilla: “Ahora es la crédula ella”

La joven afirmó que el empresario le escribía “hola, ¿cómo estás?” en un patrón que describió como “muy heavy”, pues consistía en enviar un mensaje, borrarlo y repetir la acción, algo que para ella “no es normal”. Por su parte, Magaly Medina corroboró que esta no es la primera vez que la ‘Chama’ relata esta anécdota, añadiendo que ahora ha “metido su cuchara” en el candente tema que mantiene en vilo a la farándula.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO