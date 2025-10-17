Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’, se pronunció con contundencia sobre las acusaciones de infidelidad contra Maju Mantilla. En una reciente entrevista, la venezolana criticó la forma en que Gustavo Salcedo expuso la vida privada de su esposa y madre de sus hijos y lanzó fuertes calificativos contra él.

‘La Chama’ tildó a Gustavo Salcedo de “poco hombre” y aseguró que su objetivo era victimizarse públicamente. “Siento que no es la forma ni la manera como lo está haciendo público. Veo que él se quiere hacer la víctima, es un patético por exponer así a su esposa y madre de sus hijos”, declaró.

La modelo fue más allá y aseguró que las acciones del empresario también buscaban limpiar su propia imagen. “Él quiso limpiar la imagen de un perro y sacavueltero. Un hombre así es una basura, no tiene ninguna consideración con Maju ni hacia sus hijos”, indicó.

‘La Chama’ añadió que su accionar no solo perjudicó emocionalmente a Mantilla, sino también su vida profesional. “Pienso que es un oportunista y basura de persona por hacerle eso a la madre de sus hijos. Además de dejarla sin trabajo porque ella tuvo que alejarse de las cámaras por todo lo expuesto”.

Acusaciones de infidelidad

En un audio, difundido por ‘Magaly TV, la firme’, Gustavo Salcedo relató cómo descubrió el supuesto romance de su esposa con el productor Christian Rodríguez, un día antes del cumpleaños de Maju. La tensión de ese momento habría afectado tanto a la exconductora, quien incluso lloró durante la emisión de ‘Arriba Mi Gente’.

“Yo descubro a Maju el 9 de julio del 2023, el día antes de su cumpleaños, entonces cuando yo la descubro, Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar”, se escucha decir al empresario en la grabación.

