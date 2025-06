Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’, sorprendió en el set de Magaly Medina al revelar detalles inéditos sobre la etapa más polémica de Flavia Laos. La modelo venezolana no solo recordó episodios de excesos, sino también una agresión física y advertencias que nunca fueron escuchadas.

En una reciente entrevista en “Magaly TV La Firme”, Alexandra Méndez describió a Flavia Laos como una joven talentosa pero completamente descontrolada durante su etapa de mayor popularidad. Según la venezolana, la actriz era vista frecuentemente besándose con varios jóvenes en una sola noche.

“Un descontrol total. Ella es una chica bella y talentosa, pero en su época fue una locura, incluso me lanzó un puñetazo. (…) Ella, en ese momento, salía con muchos y se besaba con muchos en discotecas. En una sola noche se besó con Krayg Peña y otro chico en una misma discoteca”, declaró.

La modelo aseguró que “muchos de la tele” fueron testigos de estos arrebatos. “Se quedaba dormida en los sofás. Recuerdo una fiesta a la que fuimos y se la llevaron cargada, porque se quedó dormida en el sofá y estábamos en una discoteca o en una fiesta electrónica. Era una locura en ese tiempo. (…) Era la edad de ella de furor, es un momento que pasamos todo”, indicó.

Flavia Laos hacía oídos sordos, según la ‘Chama’

Durante la conversación con Magaly Medina, Alexandra Méndez no dudó en calificar la etapa juvenil de Flavia Laos como una “locura total”. Reveló que, pese a que varias personas intentaron aconsejarla, la actriz hacía caso omiso y prefería seguir con su ritmo de vida agitado.

“Nosotros la veíamos descontrolada, pero ella no prestaba atención, no escuchaba a nadie. Muchas personas le hablamos, hasta yo le dije: ‘tú eres una niña superbella y exitosa, no puedes estar así”, comentó la modelo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO