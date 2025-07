Alexandra Méndez arremetió contra Macarena Gastaldo por sus polémicas declaraciones sobre Pamela López. La modelo venezolana calificó de “patético” el comportamiento de la argentina, quien confesó haber sido “amiga con derechos” de Christian Cueva.

La ‘Chama’ no dudó en salir al frente tras escuchar que Macarena Gastaldo llamó “cornuda” a la ex de Christian Cueva. “Me quedé muy impactada de que hablara mal de Pamela López y dijera que es mejor ser la segunda que la firme. Me pareció patético. Me parece feo que una mujer se burle de lo que sienta otra”, indicó.

Para Alexandra Méndez, la que deberia indignarse es la aún esposa de Christian Cueva y no la argentina. “Es un descaro, no tiene sentido lo que dice. Aparte, la que debería estar molesta ahí es Pamela López no ella, no entiendo porque se indigna con Pamela López, ella es la que se está metiendo en la relación. No estoy entendiendo nada, todos estamos locos”, agregó.

¿Qué dijo Macarena Gastaldo de Pamela López?

Macarena Gastaldo lanzó duras críticas contra Pamela López, a quien llamó “cornuda” y acusó de “hacerse la digna”. La modelo argentina afirmó que no soporta la actitud de Pamela y se mostró orgullosa de pertenecer al mundo de la farándula, en contraste con la esposa de Christian Cueva.

Vea también: Pamela López confiesa que descubrió que Christian Cueva le había comprado pasajes a Macarena Gastaldo

“Me encanta porque ella se hace la digna. Es una que su nombre empieza con P de Pamela. Prefiero ser de la farándula y ser así que ser una mujer cornuda”, declaró.

Además, Macarena Gastaldo confirmó que fue amiga “con beneficios” del futbolista Christian Cueva, revelando que su relación ocurrió mientras él aún mantenía vínculo con Pamela López. Por su parte, la ex del futbolista contó que descubrió todo al encontrar que el pelotero le había comprado pasajes a la argentina.

