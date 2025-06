Alexandra Méndez lanzó un contundente reto al futbolista Christian Cueva durante su entrevista en Magaly TV La Firme, donde aseguró que sigue esperando que el deportista cumpla con las amenazas de demandarla. Además, recordó que en su momento Flavia Laos también quiso empapelarla por hablar de su amorío con Pablo Heredia.

“Ella (Flavia Laos) igual nunca lo aceptó (que estuvo con Pablo Heredia) hasta ahora que yo veo que ella acepta lo que en realidad pasó en ese momento. Nadie lo aceptó. Yo me recuerdo que ella lo negaba y me decía a morir que me iba a demandar. Y yo estoy esperando varias demandas, Magaly”, declaró la ‘Chama’.

Ante sus declaraciones, Magaly Medina intervino y reflexionó sobre cómo funciona el espectáculo local: “Esa es la raíz de las demandas en Chollywood, los jueces deberían saberlo. Hay gente que te dice que te va a demandar, sin embargo, sabe en el fondo de su conciencia que sí es cierto, pero tienen la frescura de demandar. Porque hay unos que no se quedan en amenaza, no: van y demandan”.

El reto directo a Christian Cueva

Alexandra Méndez no dudó en poner en evidencia la actitud de Christian Cueva, señalando que, a pesar de las amenazas, hasta ahora no ha recibido ninguna demanda formal. “Yo me estaba esperando varias demandas, de Cueva y de varios que yo saqué aquí y dije: ‘Mira, mi amor, pendiente con tu marido que me está escribiendo, me está molestando’. Pasan los años y salen (a hablar)”, señaló.

En ese sentido, recordó que le advirtió a Pamela López sobre Christian Cueva. “Entonces, ¿qué era en ese momento lo que no te incentivaba a salir y a dejar esa persona? Todos decían que me iban a demandar y estoy esperando las demandas. Yo me quedé viviendo aquí, luego de eso, largo tiempo y sigo esperando las demandas”, agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO