Pamela López y Alexandra Méndez, conocida como La Chama, sorprendieron al presentarse juntas y anunciar su unión en un nuevo proyecto femenino llamado ‘Chicas Reggaetón’. En conferencia de prensa, ambas destacaron que los conflictos por Christian Cueva son cosa del pasado y que hoy su prioridad es el trabajo.

“Yo siento que en su momento yo tenía una familia y pasó. Ella lo aclaró, yo di mi posición, pero hoy en día ya estamos en otra etapa”, expresó Pamela López, mientras La Chama destacó la transformación de la exesposa de Cueva y su nueva actitud frente a la vida.

“Ya salió de esa basura de persona”

La modelo venezolana no dudó en elogiar la fortaleza de Pamela, dejando entrever que la ve como una mujer renovada. “Sí, yo creo que las personas evolucionan. Ella evolucionó, salió de esa basura de persona, es una mujer que ahora brilla con sus propios medios, que entiende la vida de una manera distinta”, afirmó ante la prensa.

Por su parte, Pamela López, se mostró enfocada en su crecimiento personal y profesional. “Vamos a facturar juntas. ¿Quién iba a pensar que iba a estar parada aquí, que iba a poder desarrollarme así? Pero toca”, señaló, dejando claro que su prioridad es su familia y seguir avanzando sin importar las críticas.

Unidas por el trabajo

El nuevo grupo que integran La Chama y Pamela López contará también con la participación Flor Ortola, Gabriela Herrera y otras figuras femeninas del espectáculo. Juntas, realizarán actividades promocionales y apariciones en medios, en una dinámica similar a la de recordadas agrupaciones como Las Vengadoras.

Lejos de la polémica, ambas aseguraron que su objetivo es demostrar que pueden trabajar juntas y convertir su historia en una oportunidad de crecimiento. “Trabajo por mi familia y por salir adelante. Ya no me importa lo que digan o piensen de mí. No estoy haciendo nada malo”, concluyó Pamela López.

