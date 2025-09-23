El colapso del techo del coliseo de Quiruvilca, en La Libertad, quedó registrado en video durante una intensa granizada. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran cómo la estructura cede abruptamente por la acumulación de hielo, lo que genera alarma en la población local. Afortunadamente, el recinto se encontraba sin público, un factor clave que evitó una tragedia mayor.

Las primeras investigaciones señalan que el peso de la granizada fue la causa directa del derrumbe, que dejó el escenario taurino completamente inutilizable. Este evento ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras ante fenómenos naturales extremos, lo que exige una revisión de los protocolos de mantenimiento. Las autoridades han anunciado una inspección técnica exhaustiva para evaluar los daños y determinar las acciones a seguir.

