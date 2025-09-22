La explosión en un taller pirotécnico informal en Otuzco, La Libertad, ha cobrado la vida de un hombre de 44 años, identificado como Santos Noyó Ríos, luego de que el mal manejo de insumos detonara una potente deflagración. La fuerza del estallido, que según testigos parecía “de película”, hizo volar techos y adobes de la vivienda que servía de fachada al clandestino almacén, lo que provocó que la víctima quedara atrapada entre los escombros. La tragedia, que generó pánico entre los pobladores, evidencia una vez más los peligros de la informalidad en el manejo de materiales explosivos, un problema recurrente que las autoridades no logran erradicar.

Vea también: Cristian Benavente se convirtió en papá y su novia lo demuestra con tiernas fotografías

Inmediatamente después de la explosión, los vecinos se organizaron para auxiliar a las víctimas e incluso utilizaron maquinaria pesada en las labores de rescate, una muestra de solidaridad que contrasta con la ilegalidad del establecimiento. Al lugar arribaron efectivos de la Policía Nacional y del Serenazgo de la provincia, quienes solo pudieron constatar el fallecimiento de Santos Noyó. Se presume que el material pirotécnico, destinado probablemente a alguna festividad patronal, fue almacenado sin las mínimas medidas de seguridad, un hecho que ha sumido en luto a la comunidad de Otuzco y que reclama una urgente fiscalización.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO