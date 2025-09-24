Una violenta pelea a botellazos en una fiesta del club Alfonso Ugarte ha encendido las alarmas en La Libertad. El altercado, que se inició con golpes y escaló rápidamente, provocó que el DJ optara por cerrar su equipo de manera preventiva, mientras el personal de seguridad se veía superado por la confusión generalizada. Testigos afirman que el consumo excesivo de cerveza fue el detonante del enfrentamiento, el cual dejó a un hombre con dos impactos de botella como la víctima más afectada de la noche.

La grabación del suceso, que circula en redes sociales, muestra el descontrol que reinó en el local, conocido por ser escenario recurrente de festejos que terminan con actos vandálicos. Mientras el agua de lluvia arrastraba botellas vacías por las calles aledañas, vecinos del lugar exigen a la municipalidad provincial y a la Policía Nacional que articulen esfuerzos para frenar esta escalada de violencia.

