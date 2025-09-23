Una persecución policial terminó en tragedia en La Libertad, cuando una camioneta que huía de una patrulla impactó brutalmente contra una motocicleta en la que viajaba una familia, causando la muerte instantánea de un niño de cuatro años. El accidente, ocurrido cerca de las 2 de la madrugada y captado por cámaras de seguridad, dejó a la madre con la pelvis fracturada y al padre en un estado de shock absoluto, quien aturdido y cojeando solo alcanzaba a escuchar los lamentos de su esposa. Las autoridades manejan como hipótesis principal que el conductor de la camioneta habría estado bajo los efectos del alcohol.

El pequeño de perdió la vida en el acto a causa del violento golpe, un desenlace que conmociona a la localidad. Los serenos fueron los primeros en llegar al lugar, donde uno de ellos cargó en brazos al menor ya sin vida, mientras esperaban la llegada de ayuda médica para los padres.

