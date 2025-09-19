Una adulta mayor de 89 años resultó atropellada al cruzar una pista en La Molina sin percatarse que un vehículo avanzaba hacia ella, quedando tendida sobre la vía hasta que paramédicos la atendieron en el lugar. La mujer, que perdió el conocimiento tras el impacto, fue trasladada en camilla a una clínica cercana mientras el conductor envuelto rendía su manifestación en la comisaría del distrito, en un accidente que evidencia los riesgos que enfrentan los peatones mayores en las calles limeñas. Horas más tarde, en el Ovalo Huáscar del mismo distrito, otra mujer sufrió un accidente al intentar cruzar la pista sin mirar a los lados y chocar con un motorizado, dejando a ambos heridos y requiriendo ayuda de transeúntes.

Vea también: SMP: Delincuente es capturado tras asaltar botica y termina pidiendo perdón

Los accidentes por imprudencia continuaron cuando un auto moderno que avanzaba a gran velocidad por una calle residencial terminó con su parachoque destrozado tras empotrarse contra un árbol y montarse sobre un jardín, requiriendo reparaciones mecánicas costosas. Ya de noche, otro vehículo sufrió un choque contra un auto que huyó del lugar, provocando que el capó quedara como acordeón y que comenzaran a salir llamas del motor que consumieron el carro por completo a pesar de los esfuerzos de Serenazgo por apagar el incendio con extintores.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO