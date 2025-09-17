Un Fiscalizador fue atacado brutalmente en La Molina por un grupo de personas que defendía a una combi informa, la cual operaba ilegalmente en la ruta Ceres sin la más mínima autorización. Durante el violento incidente, que fue grabado en video, un hombre le propinó una patada por la espalda a un agente, una mujer lo golpeó con su cartera y otra sujetó un palo para agredirlo, acciones que evidencian un grave desacato a la autoridad.

Vea también: SMP: Familia pide ayuda para encontrar a quinceañera desaparecida

La intervención policial fue crucial para calmar los ánimos y capturar a los responsables, aunque el conductor de la unidad inicialmente logró empujar a un efectivo y escapar corriendo, antes de ser finalmente reducido y trasladado a la comisaría de Salamanca junto a la cobradora.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO