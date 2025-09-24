La Organización Mundial de la Salud (OMS) niega cualquier vínculo comprobado entre el paracetamol y el autismo, desmintiendo así declaraciones recientes que generaron alarma pública. Esta postura oficial, que se conoce horas después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump aconsejara evitar el medicamento, busca tranquilizar a la población, especialmente a las mujeres embarazadas que lo usan bajo prescripción médica.

La OMS enfatiza que no existe evidencia científica que sustente dicha asociación, por lo que recomienda seguir las indicaciones de los profesionales de salud. La OMS recuerda que las vacunas, otro tema frecuente de polémica infundada, previenen enfermedades graves y son seguras, tal como lo confirma la abrumadora evidencia científica disponible.

