La otra cara de Miraflores revela cómo drogas y prostitución se ofrecen sin escrúpulos en el distrito, particularmente en la calle de Las Pizzas donde operan redes delictivas con total impunidad. Un sujeto identificado como “Brian” abordó a un equipo periodístico ofreciéndoles estupefacientes y acceso a clubes con explotación sexual, demostrando la audacia con que actúan estos promotores a pesar de los operativos municipales regulares. Esta situación persiste aunque la municipalidad realiza intervenciones conjuntas con la PNP y el Grupo Terna, como lo evidencian las tres detenciones por favorecimiento a la prostitución realizadas la semana anterior en calles aledañas.

La investigación constató que delincuentes previamente detenidos reaparecen inmediatamente en las mismas zonas, desafiando tanto a las cámaras de vigilancia como a los fiscalizadores municipales que carecen de facultades para arrestarlos. Los “jaladores” incluso utilizan vehículos particulares estacionados en avenidas como Benavides y Berlín para mostrar catálogos virtuales de mujeres y completar transacciones de drogas, operando mediante un sistema organizado que incluye taxis gratuitos hacia los clubes. Esta problemática afecta directamente la seguridad del principal distrito turístico de Lima, donde la reincidencia delictiva sugiere fallas en el sistema judicial que permiten a estas redes reconstituirse rápidamente tras intervenciones policiales.

