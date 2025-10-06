La imagen pública de Gustavo Salcedo como príncipe azul se desmorona tras ser acusado de violencia y hostigamiento, una serie de actos violentos documentados en una denuncia penal. El productor Christian Rodríguez presentó pruebas fedateadas que incluyen mensajes de amenazas directas a su esposa e hijo de 11 años, los cuales se intensificaron tras una primera agresión física en marzo. Estos hechos, que según la abogada Gabriela Navarro configuran un delito continuado, llevaron a la familia a vivir un calvario de siete meses, con seguimientos fuera del colegio del niño y arreglos florales con veladas amenazas.

El punto culminante fue cuando Salcedo embistió con su camioneta el auto de Rodríguez y luego lo golpeó salvajemente, acto que la defensa judicial califica como tentativa de homicidio. Aunque el agresor pidió disculpas públicas días después, la abogada de la víctima exige su detención inmediata, argumentando que las disculpas no eximen la responsabilidad penal por un patrón de acoso sistemático. La investigación ahora deberá determinar el móvil y aclarar por qué las autoridades no actuaron por flagrancia a pesar de la gravedad de los hechos, los cuales fueron presenciados por múltiples testigos.

