¡Agárrate, que la ‘Patrona‘ ahora factura y guarda! Yahaira Plasencia ahora está dando cátedra de economía doméstica y nos ha dejado con la boca abierta. Olvídense de los canjes o las carteras de lujo por un momento, porque la salsera ha demostrado que, solita y con su esfuerzo, puede llenar el ‘chanchito‘ mejor que cualquiera. La intérprete de ‘Y le dije no’ compartió con sus fieles seguidores el resultado de su constancia: una alcancía a reventar que escondía una jugosa suma.

El secreto de los 20 mil soles: “No es broma”

A través de sus redes sociales, la ex de Jefferson Farfán mostró el preciso instante en que sacrificó a su alcancía de barro, esa misma que compró en el Centro de Lima acompañada de sus padres. ¿El resultado? Nada menos que más de 20 mil soles en efectivo, fruto de guardar religiosamente parte de sus ingresos diarios.

“Este es mi secreto para ahorrar todo el año. ¿Ustedes también ahorran?”

La cantante, visiblemente emocionada al ver la montaña de billetes, no dudó en aconsejar a su comunidad sobre este método tradicional que muchos subestiman. Para ella, no hay banco que supere la satisfacción de romper el cerdito a fin de año (o cuando la necesidad apriete).

“Yo hice una buena cantidad, más de 20.000 soles. Así que esto va destinado a mi life. Amigos, no es broma, compren su chancho y ahorren”, sentenció la artista.

Según explicó la propia Yahaira, esto no es suerte, es pura disciplina. “Me compro a inicio de año, me pongo una meta fija y destino dinero a algo mío, algún proyecto musical, quiero comprarme algo (…) No hay mejor ahorro que un chanchito“, aseguró, dejando claro que cada sol tiene un propósito, ya sea para su carrera o para darse sus gustitos sin pedirle nada a nadie.

Del ‘roche’ de las deudas a la cultura del ahorro

Este destape financiero de Yahaira Plasencia en 2026 marca un giro de 180 grados si miramos el retrovisor. No podemos olvidar que, entre 2023 y 2025, la ‘Reina del Totó‘ estuvo en el ojo de la tormenta no precisamente por ahorrar, sino por supuestas deudas que le sacaron canas verdes. El escándalo más sonado fue con la asesora de imagen Nicole Akari, quien la acusó públicamente de deberle miles de soles por servicios de styling y, lo más grave, de no devolverle unos aretes de diamantes prestados.

En aquellos años, mientras Sergio George le aconsejaba “tener un pie en Perú y otro en EE. UU.“ para internacionalizarse, las críticas llovían sobre la gestión financiera de su equipo. Se decía que la inversión en su carrera era altísima, pero los escándalos por canjes no pagados o deudas pendientes eran el pan de cada día. Hoy, parece que la ‘Yaha’ ha aprendido la lección: cuentas claras, chanchito lleno y amistades largas.

