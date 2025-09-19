La Policía Nacional del Perú determinó mediante resolución directoral que las denuncias policiales serán clasificadas como información reservada hasta el año 2030, medida que limita el acceso público a los registros del sistema de investigación criminal. Esta disposición, que según la institución busca garantizar la eficacia de las investigaciones, ha generado críticas por presumiblemente vulnerar la Ley de Transparencia y afectar el derecho a la información, especialmente en contextos electorales donde los votantes necesitan conocer los antecedentes de los candidatos. La decisión se produce tras recientes filtraciones de datos policiales que revelaron casos de alto impacto público, incluyendo denuncias contra figuras políticas que ocupaban cargos de importancia nacional.

La norma impide que la prensa y la ciudadanía accedan a información sobre denuncias que anteriormente permitieron destapar casos emblemáticos, como el del exparlamentario Freddy Díaz por abuso sexual o del ministro César Sandoval por violencia de género. Especialistas constitucionales señalan que esta medida podría ser impugnada por contravenir principios de transparencia establecidos en la legislación peruana, ya que establece un periodo de reserva extraordinariamente extenso sin justificación técnica suficiente. Esta polémica decisión se enmarca en un contexto donde el gobierno ha sido cuestionado por aplicar criterios similares de reserva en otras áreas sensibles, generando preocupación sobre el manejo de información de interés público.

