Darlene Bernaola, una de las gemelas peruanas que hizo historia como conejita de Playboy junto a Hugh Hefner, ha encontrado el amor nuevamente a los 49 años a través de una aplicación de citas. Tras quedar viuda después de un matrimonio de muchísimos años, decidió probar suerte en el mundo digital, donde conoció a su actual pareja con quien no dudó en comprometerse y casarse en Estados Unidos.

Magaly Medina recordó en su programa el legado de las hermanas Bernaola, quienes fueron las primeras peruanas en formar parte del exclusivo círculo de Playboy y regresaron al país en olor de multitud. Este nuevo capítulo en la vida de Darlene demuestra que el amor puede llegar en cualquier momento, incluso mediante plataformas modernas que conectan a personas más allá de las fronteras.

