La primavera da inicio hoy en el hemisferio sur a la 1:19 p.m., una estación que se caracteriza por sus contrastes térmicos. El clima, durante esta primavera, presentará temperaturas promedio que oscilarán entre los 15°C y los 25°C. A medida que nos acerquemos al verano, las condiciones se volverán progresivamente más cálidas, aunque se mantendrá la sensación fresca en las primeras horas del día.

Según especialistas del Senamhi, quienes explican que es un período de transición, experimentaremos mañanas y noches frías, mientras que los mediodías serán más cálidos y despejados. Este patrón climático, típico de la época, marca la pauta hacia el verano. Los ciudadanos, quienes aún sienten el frío de la mañana, deben prepararse para esta variabilidad que define a la estación.

