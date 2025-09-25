Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo‘, experimentó una radical metamorfosis en su apariencia física en un intento desesperado por evadir a la justicia, alternando entre looks que iban desde un estilo “casi intelectual” con cabello corto hasta una imagen de pelo largo y desaliñado durante su captura. Sin embargo, sus numerosos tatuajes, que incluyen armas, un búho en el pecho y la frase “hasta el final”, actuaron como un sello inconfundible que delató su verdadera identidad ante las autoridades paraguayas, frustrando su estrategia de camuflaje. Esta transformación física era el reflejo de una personalidad arrogante que lo llevó a publicar videos retando a la policía, asegurando que nunca podría ser capturado y subestimando abiertamente el trabajo de las fuerzas del orden.

Su caída en una vivienda precaria de San Lorenzo marca el epílogo de una fuga caracterizada por una soberbia que ahora se vuelve en su contra, tal como lo evidencian las imágenes de su arresto donde interactúa con el jefe de la División de Secuestros. La investigación ahora se centra en desmantelar las redes de protección que, según las autoridades, le permitieron burlar varios operativos previos, presuntamente gracias a filtraciones al interior de la institución policial. La captura de este peligroso líder criminal, quien lideraba la organización ‘Los Injertos del Cono Norte‘, demuestra que su estrategia de cambios de look y desafíos públicos finalmente fue superada por el trabajo coordinado de inteligencia.

