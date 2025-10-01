La Rosalía se vuelve viral tras desfilar en París con axilas teñidas de color blanco, marcando un hito en la moda durante su aparición en una prestigiosa gala internacional. Este gesto de autenticidad corporal refleja una tendencia creciente entre celebridades que cuestionan los estándares tradicionales de belleza utilizando su visibilidad para promover mensajes de libertad expresiva mediante modificaciones corporales no convencionales.

La cantante española, conocida por reinventar constantemente su imagen, lució este audaz detalle estético que inmediatamente captó la atención global y generó miles de reacciones en plataformas digitales. La propuesta capilar en zonas corporales tradicionalmente ignoradas sugiere una evolución en los códigos de estilo que dominan las pasarelas, posicionando a la artista como referente de vanguardia fashion.

