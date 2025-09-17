La ruta de los explosivos que han remecido la ciudad deexpone cómo insumos usados en la minería ilegal terminan en atentados urbanos. Las pesquisas policiales revelan que gran parte del material tiene origen en Brasil, desde donde cruza la triple frontera hacia Colombia y Perú, en un recorrido que aprovecha la porosidad de las vías fluviales amazónicas. Estas conexiones permiten que el producto llegue a manos de mineros ilegales, aunque luego es reutilizado por bandas dedicadas a la extorsión.

Vea también: “DESA II”, la organización criminal que opera como ‘Sendero Luminoso’

La ruta de los explosivos que han remecido la ciudad de Trujillo también vincula a mafias internacionales, como el Comando Vermelho, que extiende su influencia en zonas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Según fuentes policiales, además del tráfico de dinamita y cartuchos industriales, las organizaciones producen ANFO de manera artesanal, un compuesto de alto poder usado en ataques contra entidades públicas y privadas. Estos hallazgos muestran la expansión del mercado negro y su riesgo de llegar a Lima.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO