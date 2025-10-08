La ruta del ahorro Matinal se activa este feriado con ofertas en los mercados de Lima, donde productos esenciales muestran bajas significativas. En el mercado El Bosque de San Juan de Lurigancho, el kilo de limón puede encontrarse desde 4 soles y el tomate hasta en 6 soles, dependiendo de su calidad y tamaño. Verduras como el brócoli y la caigua también registran descensos en su valor, lo que las convierte en opciones ideales para preparar guisos nutritivos y económicos.

En el rubro de abarrotes, el arroz se mantiene en 4.20 soles el kilo, mostrando una estabilidad que ayuda a planificar la canasta básica. Respecto a las proteínas, el bistec de res se ofrece a 33 soles el kilo, mientras que el pescado como el jurel su precio en 7 soles y la lisa en 10 soles. Esta situación en los mercados populares, que refleja un ligero alivio para los consumidores tras semanas de alzas generalizadas, incentiva las compras tempraneras y aprovechar el feriado para abastecerse de manera inteligente.

