Reimond Manco deja los ‘ampays’ y las juergas en el pasado para mostrar su cambio de hábito, transformando radicalmente su vida tras una etapa marcada por escándalos amorosos con figuras como Jasmine Pinedo y Shirley Arica, quien inmortalizó la frase “tócame que soy realidad”. El exfutbolista, cuyo matrimonio con Fiorella Alzamora duró apenas seis meses en 2013 debido a sus “fantasmas” y conductas indisciplinadas, encontró su “cable a tierra” al formar una familia estable que le dio la estabilidad que necesitaba para reinventarse.

Vea también: ¡Será actriz ‘nopor’! Dayanita asegura que se irá a Estados Unidos para grabar contenido de alto calibre

Hoy, el hombre que alguna vez fue noticia por escándalos nocturnos, ha cambiado completamente su rumbo profesional al convertirse en coach de vida y conductor de podcast, dedicándose a inspirar a otros con lecciones de superación personal. Manco asegura que la llegada de sus hijos fue el punto de quiebre que lo llevó a tomar “mejores decisiones”, dejando atrás su imagen de “Rei” controversial para construir un legado positivo desde su nuevo “palacio” familiar.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO