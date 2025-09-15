La mujer conocida como “tía Gloria”, quien comercializa bases de datos en el mercado negro, cuenta con antecedentes penales por el mismo delito, según revelan reportes periodísticos que detallan su detención en el año 2014 por la Policía Nacional. La investigada, quien opera en la avenida Wilson, ofrece archivos actualizados mensualmente que contienen información financiera sensible, incluyendo los saldos disponibles en tarjetas de crédito de miles de usuarios, a pesar de que ella misma reconoce en conversaciones grabadas que estos datos podrían utilizarse para fines ilícitos.

Su metodología de venta, que incluye documentos “premium” con información de clientes VIP, evidencia la sofisticación de esta red delictiva que ha operado con impunidad durante años, pues los reportes confirman que su modus operandi se mantiene intacto desde su anterior captura. Las autoridades competentes enfrentan ahora el desafío de investigar no solo el origen de las filtraciones bancarias, sino también las posibles complicidades que permiten a esta presunta delincuente reincidir en actividades que vulneran la seguridad de miles de peruanos.

