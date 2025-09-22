El premio más grande en la historia de La Tinka

La noche del domingo 21 de septiembre, La Tinka volvió a hacer historia. Un jugador acertó la combinación ganadora (02, 20, 28, 32, 44 y 46) y se llevó el pozo acumulado más alto registrado hasta la fecha: S/45.805.280. El boleto fue adquirido a través de la página web oficial de Intralot, lo que demuestra que la suerte puede tocar la puerta incluso en el último minuto.

La noticia generó revuelo en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el triunfo ajeno y se preguntaron cuánto dinero realmente recibirá el ganador, considerando los descuentos que impone la ley peruana.

¿Cuánto se descuenta por ley?

Según el marco tributario vigente, todo premio mayor a una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) está sujeto a un impuesto del 10%, aplicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima. Esto significa que al monto total ganado se le descuenta S/4.580.528, dejando al ganador con un premio neto de S/41.224.752.

Este descuento es automático y obligatorio, por lo que el ganador no necesita realizar trámites adicionales. Sin embargo, es importante que se acerque dentro de los 90 días posteriores al sorteo para reclamar el premio, de lo contrario, podría perderlo.

¿Qué hacer con más de 41 millones de soles?

Expertos en finanzas recomiendan que el nuevo millonario busque asesoría profesional antes de tomar decisiones impulsivas. Invertir en bienes raíces, diversificar en fondos seguros, crear un negocio propio o incluso destinar parte del dinero a causas sociales son algunas de las opciones más responsables.

También se aconseja mantener discreción, evitar préstamos sin respaldo legal y no realizar compras innecesarias en los primeros meses. “La clave está en planificar, no en gastar”, señalan los especialistas.

