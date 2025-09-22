La noche del domingo 21 de septiembre, La Tinka volvió a cambiar una vida para siempre. Un jugador acertó la combinación ganadora (02, 20, 28, 32, 44 y 46) y se llevó el pozo acumulado más alto en la historia del juego: S/45.805.280. El boleto fue adquirido el mismo día del sorteo a través de la página web oficial, demostrando que la suerte puede llegar en el momento menos esperado.

Sin embargo, como establece la ley, el premio está sujeto a un impuesto del 10% aplicado por el SAT de Lima. Esto significa que el ganador recibirá finalmente S/41.224.7522. Aun así, se trata de una cifra que supera cualquier expectativa y plantea una gran pregunta: ¿qué hacer con todo ese dinero?

¿Cómo administrar una fortuna millonaria?

Expertos en finanzas recomiendan que el primer paso sea buscar asesoría profesional. Un equipo de abogados, contadores y asesores financieros puede ayudar a proteger el capital, evitar fraudes y planificar inversiones a largo plazo. “No se trata solo de gastar, sino de construir seguridad financiera para toda la vida”, señalan especialistas.

Entre las opciones más comunes están la compra de bienes raíces, la inversión en fondos diversificados, la creación de negocios propios o el ahorro en instrumentos de bajo riesgo. También se sugiere destinar una parte a causas sociales o familiares, como educación, salud o apoyo a emprendimientos cercanos.

¿Qué no hacer si ganas La Tinka?

Los errores más frecuentes entre ganadores de loterías incluyen el gasto impulsivo, la falta de planificación y el exceso de confianza. Muchos terminan perdiendo gran parte de su fortuna en pocos años. Por eso, se recomienda evitar compras innecesarias, mantener discreción y no realizar préstamos sin respaldo legal.

Además, es importante recordar que el ganador tiene un plazo de 90 días para reclamar el premio si supera el millón de soles. Pasado ese tiempo, el monto podría perderse. Por ello, actuar con rapidez y responsabilidad es clave para asegurar el beneficio.

