Es un viaje que comenzó en las calles de Mirones Bajo, donde peloteaba de niño, hasta llegar a vestir la blanquirroja en la clasificación al Mundial, un hito que él mismo considera el más importante de su carrera deportiva. Con pasos por clubes de Portugal, Brasil y Colombia, el exdefensa central, a quien Jorge “Camelo” Soto bautizó como “Mudo” por su timidez ante la prensa, siempre mantuvo un perfil bajo y ejemplar, alejado de los escándalos, forjando una reputación de confianza dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando, junto a su esposa Aicza, con quien lleva 23 años y es madre de sus cuatro hijos, respondió al llamado de la fe, iniciando un proceso de formación espiritual que los llevó desde ser miembros a convertirse en pastores ordenados.

Hoy, Alberto “Mudo” Rodríguez ejerce como pastor en la Iglesia Bíblica Internacional “Jesús Rey de Reyes”, donde predica con un fervor y elocuencia que nada tienen que ver con su antiguo apodo, preparando sus sermones con la misma disciplina con que se concentraba para un partido. En ceremonias que combinan alabanzas, música y llamados a la reconciliación, el exfutbolista guía a cientos de fieles en San Isidro, orando por milagros y provocando respuestas emocionales intensas entre los devotos, quienes lo ven como un líder humilde y ejemplar. Esta nueva cancha, como la describe su propia madre, es donde Rodríguez encuentra su propósito más profundo, utilizando su historia de superación y fe para inspirar a otros.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO