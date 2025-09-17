La actriz cómica Dayanita no deja de sorprender con sus afirmaciones para tratar de explicar el difícil momento por el que atraviesa desde que se conoció su decisión de alejarse inesperadamente de JB en ATV.

“Siento que si me han hecho trabajos (brujería) en el entorno de mi trabajo”, se le escucha decir en el avance de la promoción del programa de hoy en Magaly Tv, la firme.

A raíz de su alejamiento del espacio cómico encabezado por Jorge Benavides, la artista trans fue protagonista de momentos cuestionables, como encontrársele un cráneo humano que había desechado a la basura y que aseguró era parte de sus rituales espirituales.

EXPONE FUTBOLISTA

Max Orlando, nombre real de Dayanita, no tuvo reparos en dar a conocer que el futbolista Jair Céspedes, la contactó por redes sociales en un tono coqueto, pese a ser un hombre casado.

La interacción comenzó el día del cumpleaños de Dayanita, cuando Céspedes le envió un saludo y reaccionó a sus historias promocionando contenido para adultos.

La actriz dejó claro que no inició la conversación y que todo ocurrió en el contexto de su trabajo como generadora de contenido. “Yo no lo busqué. Él está pendiente de todas mis publicaciones”, afirmó.

