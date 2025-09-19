El gobierno de Nicolás Maduro anuncia el entrenamiento de civiles como parte de una estrategia de defensa ante una posible invasión estadounidense, en un contexto de escalada bélica sin precedentes. Esta decisión, que incluye la movilización de milicias en zonas residenciales, se enmarca en las operaciones “Caribe Soberano 200”, donde se han desplegado más de 2000 soldados, misiles y aviones de guerra en la isla de La Orchila. La retórica oficial, que incluso ha mencionado el uso de armas nucleares, contrasta con las acusaciones de Estados Unidos, que señala a Maduro como líder de una organización narcoterrorista y ofrece 50 millones de dólares por su captura.

Paralelamente, la Asamblea Nacional venezolana refrendó el acuerdo de asociación estratégica con Rusia, firmado por Maduro y Vladimir Putin, consolidando un bloque geopolítico ante la presión internacional. Se ha solicitado a la ONU que investigue los ataques estadounidenses a lanchas, que Caracas califica como crímenes de lesa humanidad, mientras Washington justifica sus acciones como parte de la lucha antidrogas. Esta situación profundiza la crisis diplomática y militariza aún más el Caribe, generando incertidumbre sobre un posible conflicto armado.

