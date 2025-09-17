La Policía Nacional capturó a dos peligrosos delincuentes que aterrorizaban a los transeúntes en el distrito de La Victoria, poniendo fin a una ola de asaltos violentos cometidos con armas de fuego. Los delincuentes, identificados como José Quispe Garrido (29 años) y John C López (28 años), operaban día y noche en la zona del parque Fernando Carvajal, donde acechaban a sus víctimas para despojarlas de celulares, dinero y pertenencias mediante forcejeos y golpes brutales.

Durante su captura, las autoridades incautaron pistolas y municiones que carecían de denuncia, lo que sugiere la participación de más personas en la red criminal que proveía las armas. Ambos sujetos poseen un amplio historial delictivo y incluso se jactaban de sus actividades en redes sociales, mostrando dinero obtenido ilegalmente, lo que demuestra el patrón peligroso de esta banda que sembraba el terror en Santa Catalina.

