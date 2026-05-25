La Policía Nacional del Perú (PNP) puso en funcionamiento un nuevo laboratorio de ADN en la División de Criminalística para fortalecer las investigaciones criminales mediante el almacenamiento y procesamiento de perfiles genéticos.

El laboratorio opera bajo la ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos, promulgada recientemente. A diferencia del sistema anterior, ahora toda persona inmersa en algún delito será obligada a dejar sus muestras biológicas para obtener su perfil genético e ingresar a una base de datos.

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¿Que tipo de pruebas se realizarán en el nuevo laboratorio de la PNP?

Las muestras biológicas recabadas en escenas del delito pasan por la fase de extracción del ADN. El laboratorio cuenta con dos equipos automatizados para obtener muestras simultáneamente, procesando 13 muestras independientes. Se pueden colocar muestras de sangre, cabello o hisopados bucales.

La ley contempla la obtención de muestras no invasivas mediante un hisopado bucal. Anteriormente, el investigado podía negarse a donar sus muestras sanguíneas usando argucias legales. Con la nueva norma, es prácticamente obligatorio dejar la evidencia biológica.

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Identificación de criminales y desaparecidos

El sistema permitirá identificar a criminales a partir de cualquier indicio biológico encontrado en la escena del crimen. Los restos más comunes son sangre, cabellos y muestras de contacto. El perfil genético obtenido se contrasta con muestras de familiares para la identificación de personas desaparecidas.

En casos de delitos sexuales, la prueba permitirá identificar al violador de manera más rápida y contundente. Todos los recluidos en penales serán sometidos obligatoriamente a estas pruebas.

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Plazos y base de datos

Actualmente se puede realizar una prueba de ADN en un día, aunque el tiempo depende de la complejidad de las muestras. El laboratorio trabaja con 25 marcadores moleculares validados por la comunidad científica. Los perfiles genéticos son ingresados a una base de datos en un servidor para su almacenamiento y posterior comparación.