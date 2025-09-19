Ladrón es arrastrado por varias cuadras tras asaltar a anciana en Argentina, luego de que el yerno de la víctima interviniera para impedir el robo. El delincuente había ingresado con un palo para intimidar a la mujer, pero su plan se frustró cuando los gritos de la anciana alertaron a sus familiares, quienes lograron reducirlo antes de que escapara.

El hombre fue atado de manos y pies, y posteriormente amarrado a una camioneta que lo arrastró por varias cuadras, mientras los vecinos presenciaban atónitos la escena. Testigos aseguraron que el ladrón gritaba pidiendo ayuda, aunque muchos justificaron la acción como un acto de defensa.

