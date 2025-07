La actriz peruana Laly Goyzueta abrió su corazón en el podcast Habla Serio, donde compartió los difíciles episodios que vivió al inicio de su carrera, marcados por una constante cosificación de su imagen.

Goyzueta reveló que fue vista solo como un objeto físico, situación que la afectó emocionalmente: “He llorado, me he sentido en verdad un ‘par de piernas’. Me decían ‘tú estás acá solo porque eres bonita’”, confesó, haciendo referencia a los prejuicios que enfrentó dentro del medio artístico, incluso por parte de colegas.

Su ingreso a la televisión se dio en un contexto de exposición física, cuando fue presentada como la dueña de “las piernas más lindas de la televisión” en un programa conducido por Johnny López. Aunque trató de asumirlo con humor, confesó que el constante juicio sobre su cuerpo fue desgastante.

El episodio más duro, según contó, fue cuando subió ligeramente de peso y un productor tuvo una reacción hiriente: “Subí un poco de peso y un productor me dijo ‘si tú solo eres tu cuerpo, ¿Cómo te has engordado?’”, recordó Goyzueta, dejando en evidencia el maltrato psicológico que sufrió.

