El centro comercial Larcomar, ubicado en Miraflores, reabrió parcialmente la tarde de este martes 1 de julio luego de permanecer dos semanas clausurado por graves deficiencias en sus condiciones de seguridad e infraestructura. La medida de cierre se había ejecutado el 17 de junio tras detectarse grietas en vigas, fallas en rutas de evacuación y problemas en sistemas eléctricos.

Eduardo Azabache, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Miraflores, informó que la reapertura es parcial debido a que algunas terrazas y áreas comunes, como la terraza del restaurante Mangos, permanecerán cerradas mientras se realicen estudios de geotecnia y estabilidad de taludes en un plazo de 30 días.

“Hemos acordonado y cerrado zonas como la terraza de Mangos y la plaza Sunset para garantizar la seguridad de las personas, ya que se detectaron rajaduras en vigas y posibles desprendimientos de tierra en taludes que requieren reforzamiento estructural”, indicó Azabache.

El funcionario precisó que Larcomar realizó cambios totales en los tableros eléctricos, mejoró las rutas de evacuación, retiró instalaciones no autorizadas en el estacionamiento y dio mantenimiento a las barandas y muros externos que presentaban fisuras.

Sobre el cine de Larcomar, donde se había observado falta de rociadores y señalización precaria, Azabache confirmó que se replantearon las rutas de evacuación y se instalarán rociadores en un tramo de 100 metros en un plazo máximo de 30 días.

La Municipalidad de Miraflores anunció que continuará con inspecciones periódicas para supervisar el cumplimiento de los trabajos de reforzamiento y la instalación de sistemas contra incendios, mientras se mantiene la clausura de zonas de riesgo hasta que los estudios técnicos confirmen su seguridad.

“Si en 30 días no se presentan los estudios de geotecnia o si estos determinan que no hay estabilidad en el suelo, las áreas comprometidas no serán habilitadas y se exigirá a Larcomar que realice los trabajos de reforzamiento necesarios”, enfatizó Azabache.

Por ahora, los locales que se encuentran en zonas seguras ya atienden al público, mientras el emblemático centro comercial de Miraflores retoma sus operaciones de manera parcial bajo supervisión municipal, garantizando la seguridad de trabajadores y visitantes.

Fuente: Andina

